08 мая 2025

В России бесперебойно начали летать самолеты после массовой отмены рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропортах России наблюдались массовые отмены и переносы рейсов
В аэропортах России наблюдались массовые отмены и переносы рейсов Фото:

Гражданская авиация России вернулась к выполнению рейсов по расписанию. Об этом сообщили в Минтрансе РФ после сбоев в работе ведущих российских авиакомпаний. В ведомстве подчеркнули, что совместно с Росавиацией продолжат мониторинг отрасли.

«Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию... Сбои в расписании авиатранспорта 6-7 мая возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства, в первую очередь в районах аэропортов столичного региона. Если массовые ограничения не повторятся, гражданская авиация России продолжит свою работу в интересах пассажиров и бизнеса», — говорится в telegram-канале Минтранса.

Ранее более 200 российских туристов застряли в аэропорту Турции. Также наблюдались масштабные сбои в расписании.

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Гражданская авиация России вернулась к выполнению рейсов по расписанию. Об этом сообщили в Минтрансе РФ после сбоев в работе ведущих российских авиакомпаний. В ведомстве подчеркнули, что совместно с Росавиацией продолжат мониторинг отрасли. «Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию... Сбои в расписании авиатранспорта 6-7 мая возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства, в первую очередь в районах аэропортов столичного региона. Если массовые ограничения не повторятся, гражданская авиация России продолжит свою работу в интересах пассажиров и бизнеса», — говорится в telegram-канале Минтранса. Ранее более 200 российских туристов застряли в аэропорту Турции. Также наблюдались масштабные сбои в расписании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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