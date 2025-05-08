78.ru: в петербургском доме мог взорваться газ, есть пострадавший

Взрыв произошел на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в доме на проспекте Энергетиков мог взорваться бытовой газ. Предварительно, есть пострадавший, сообщают СМИ.
«Мужчина пострадал на Энергетиков. Предположительно, произошел взрыв газа. Обстоятельства устанавливаются», — сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник. На данный момент точные причины произошедшего выясняются.
Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Ответ на него ожидается.
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