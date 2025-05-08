08 мая 2025

78.ru: в петербургском доме мог взорваться газ, есть пострадавший

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв произошел на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге
Взрыв произошел на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге Фото:

В Санкт-Петербурге в доме на проспекте Энергетиков мог взорваться бытовой газ. Предварительно, есть пострадавший, сообщают СМИ.

«Мужчина пострадал на Энергетиков. Предположительно, произошел взрыв газа. Обстоятельства устанавливаются», — сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник. На данный момент точные причины произошедшего выясняются.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге в доме на проспекте Энергетиков мог взорваться бытовой газ. Предварительно, есть пострадавший, сообщают СМИ. «Мужчина пострадал на Энергетиков. Предположительно, произошел взрыв газа. Обстоятельства устанавливаются», — сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник. На данный момент точные причины произошедшего выясняются. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...