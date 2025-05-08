Жительница Екатеринбурга неожиданно открыла грибной сезон в городе, обнаружив грибы на Эльмаше. Фотографиями своего грибного улова она поделилась в соцсетях.
«Стою жду, когда побегают (собаки — прим. URA.RU), а глаза привычно в пол смотрят. И вот они маленькие хорошенькие. Взяла только их, остальные пусть растут», — рассказала екатеринбурженка в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте».
Женщина не планировала собирать грибы, а просто решила прогуляться с питомцами по микрорайону Эльмаш. Она также добавила, что ранее никогда не собирала грибы в этом районе.
Неожиданной находкой оказались сморчки конические. Они достаточно распространены в Свердловской области. Грибной сезон же свердловчане открыли еще в конце апреля.
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