08 мая 2025

Горожанка открыла грибной сезон в Екатеринбурге, гуляя с собаками. Фото

Екатеринбурженка нашла грибы на Эльмаше
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Екатеринбурга нашла сморчки на Эльмаше
Жительница Екатеринбурга нашла сморчки на Эльмаше Фото:

Жительница Екатеринбурга неожиданно открыла грибной сезон в городе, обнаружив грибы на Эльмаше. Фотографиями своего грибного улова она поделилась в соцсетях.

«Стою жду, когда побегают (собаки — прим. URA.RU), а глаза привычно в пол смотрят. И вот они маленькие хорошенькие. Взяла только их, остальные пусть растут», — рассказала екатеринбурженка в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте».

Женщина не планировала собирать грибы, а просто решила прогуляться с питомцами по микрорайону Эльмаш. Она также добавила, что ранее никогда не собирала грибы в этом районе. 

Неожиданной находкой оказались сморчки конические. Они достаточно распространены в Свердловской области. Грибной сезон же свердловчане открыли еще в конце апреля.

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Жительница Екатеринбурга неожиданно открыла грибной сезон в городе, обнаружив грибы на Эльмаше. Фотографиями своего грибного улова она поделилась в соцсетях. «Стою жду, когда побегают (собаки — прим. URA.RU), а глаза привычно в пол смотрят. И вот они маленькие хорошенькие. Взяла только их, остальные пусть растут», — рассказала екатеринбурженка в группе «Дары лесов Урала» во «ВКонтакте». Женщина не планировала собирать грибы, а просто решила прогуляться с питомцами по микрорайону Эльмаш. Она также добавила, что ранее никогда не собирала грибы в этом районе.  Неожиданной находкой оказались сморчки конические. Они достаточно распространены в Свердловской области. Грибной сезон же свердловчане открыли еще в конце апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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