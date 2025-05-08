Умер режиссер сиквелов скандального фильма «50 оттенков серого»

Известный американский режиссер Джеймс Фоули скончался на 72-м году жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. Он снял популярные сериалы «Карточный домик» и «Миллиарды», а также двух фильмов из франшизы «Пятьдесят оттенков серого». Он сотрудничал с такими звездами, как Аль Пачино, Шон Пенн, Мадонна и Марк Уолберг.
«Умер Джеймс Фоли, кинорежиссер из Бруклина, сотрудничавший с такими звездами первой величины, как Аль Пачино, Шон Пенн, Мадонна и Марк Уолберг на протяжении более чем 30-летней карьеры в кино, на телевидении и в музыкальных клипах. Ему был 71 год.», — сообщает издание The Hollywood Reporter. Режиссер «мирно скончался во сне в начале этой недели» в своем доме в Лос-Анджелесе, как рассказали представители режиссера.
Ранее в этом году ушел из жизни еще один известный деятель американского кино — актер Чарли Скелайс, прославившийся ролями в сериалах «Прослушка» и «Клан Сопрано». Он скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.
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