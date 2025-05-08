В Румынии потребовали от Украины денег за Patriot

Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать его стране затраты за систему противовоздушной обороны Patriot. Комплекс ранее был подарен Киеву. Об этом пишет «Страна.ua».
«За систему Patriot, подаренную Украине экс-президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, мы должны получить взаимную выгоду», — передает украинский портал слова Симиона. Кандидат отметил, что намерен отстаивать национальные интересы своей страны.
Симион подчеркнул, что если он будет президентом, то Румыния не будет финансировать другие страны. Он добавил, что его позиция по проблеме урегулирования на Украине схожа с подходом президента США Дональда Трампа.
Лидер правой партии «Альянс за единство румын» Джордже Симион одержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшихся 4 мая. Он выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и симпатизирует Трампу. Свою пророссийскую позицию Симион отрицает.
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