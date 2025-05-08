08 мая 2025

Постпредство РФ при ООН зажгло окна числом 80. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Постпредство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «ОкнаПобеды»
Постпредство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «ОкнаПобеды» Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы», приуроченной ко Дню Победы. В окнах здания сотрудников дипмиссии зажгли свет в форме числа 80 в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В этом году Россия и весь мир отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — события, определившего ход мировой истории. Окна жилого дома сотрудников дипломатической миссии зажглись светом, складываясь в цифру 80 — в знак благодарности и памяти о тех, кто подарил нам мирное небо и свободу», — говорится в telegram-канале постпредства.

В представительстве России при ООН подчеркнули, что Победа была общей, однако основную тяжесть войны вынесли на себе народы СССР, которые потеряли 27 миллионов жизней. В дипмиссии также отметили, что помнят подвиг каждого участника войны, чтят союзников и сохраняют историческую правду о событиях Второй мировой.

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем по всей стране и за рубежом проходят памятные акции и мероприятия. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с юбилеем, подчеркнув важность их подвига для всего мира, а также отметил, что благодарность к героям сохранится у будущих поколений. Вчера в Москву на главный военный парад прибыли лидеры ряда иностранных государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы», приуроченной ко Дню Победы. В окнах здания сотрудников дипмиссии зажгли свет в форме числа 80 в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «В этом году Россия и весь мир отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — события, определившего ход мировой истории. Окна жилого дома сотрудников дипломатической миссии зажглись светом, складываясь в цифру 80 — в знак благодарности и памяти о тех, кто подарил нам мирное небо и свободу», — говорится в telegram-канале постпредства. В представительстве России при ООН подчеркнули, что Победа была общей, однако основную тяжесть войны вынесли на себе народы СССР, которые потеряли 27 миллионов жизней. В дипмиссии также отметили, что помнят подвиг каждого участника войны, чтят союзников и сохраняют историческую правду о событиях Второй мировой. В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем по всей стране и за рубежом проходят памятные акции и мероприятия. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с юбилеем, подчеркнув важность их подвига для всего мира, а также отметил, что благодарность к героям сохранится у будущих поколений. Вчера в Москву на главный военный парад прибыли лидеры ряда иностранных государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...