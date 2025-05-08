Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и призвал помнить о подвиге предков, а также противодействовать возрождению фашистской идеологии. Об этом говорится в поздравительном сообщении сенатора, опубликованном в его официальных ресурсах.
«80 лет назад весь мир праздновал победу над фашизмом в полной уверенности в том, что, уничтожив фашистское государство, вместе с ним уничтожил и фашистскую идеологию. И никто даже не мог представить, что молодежь в Киеве спустя некоторое время наденет форму СС, пойдет жечь, грабить, убивать и насиловать жителей Донбасса, а под Курском вновь появятся немецкие танки с крестами», — отметил Сергей Муратов в своем обращении.
Сенатор подчеркнул, что сегодня важно осознавать цель, поставленную перед потомками победителей: «мы должны вновь уничтожить фашизм там, где он зародился». Он также напомнил, что роль советского народа в победе над фашизмом нельзя приуменьшать, несмотря на попытки отдельных стран переписать историю.
В своем поздравлении Сергей Муратов сравнил праздник Великой Победы с православной Пасхой, отметив, что оба события символизируют победу добра над злом и торжество любви и справедливости. Сенатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия и Божьей помощи во всех делах, а также напомнил о важности участия в патриотических акциях, таких как Бессмертный полк, которые способствуют сохранению исторической памяти.
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