08 мая 2025

Мы должны вновь уничтожить фашизм: курганский сенатор Муратов поздравил жителей с Днем Победы

Сенатор от Курганской области Муратов поздравил жителей с 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Муратов заявил, что 9 Мая и Пасха - праздники в честь победы добра над злом
Муратов заявил, что 9 Мая и Пасха - праздники в честь победы добра над злом Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и призвал помнить о подвиге предков, а также противодействовать возрождению фашистской идеологии. Об этом говорится в поздравительном сообщении сенатора, опубликованном в его официальных ресурсах.

«80 лет назад весь мир праздновал победу над фашизмом в полной уверенности в том, что, уничтожив фашистское государство, вместе с ним уничтожил и фашистскую идеологию. И никто даже не мог представить, что молодежь в Киеве спустя некоторое время наденет форму СС, пойдет жечь, грабить, убивать и насиловать жителей Донбасса, а под Курском вновь появятся немецкие танки с крестами», — отметил Сергей Муратов в своем обращении.

Сенатор подчеркнул, что сегодня важно осознавать цель, поставленную перед потомками победителей: «мы должны вновь уничтожить фашизм там, где он зародился». Он также напомнил, что роль советского народа в победе над фашизмом нельзя приуменьшать, несмотря на попытки отдельных стран переписать историю.

В своем поздравлении Сергей Муратов сравнил праздник Великой Победы с православной Пасхой, отметив, что оба события символизируют победу добра над злом и торжество любви и справедливости. Сенатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия и Божьей помощи во всех делах, а также напомнил о важности участия в патриотических акциях, таких как Бессмертный полк, которые способствуют сохранению исторической памяти.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и призвал помнить о подвиге предков, а также противодействовать возрождению фашистской идеологии. Об этом говорится в поздравительном сообщении сенатора, опубликованном в его официальных ресурсах. «80 лет назад весь мир праздновал победу над фашизмом в полной уверенности в том, что, уничтожив фашистское государство, вместе с ним уничтожил и фашистскую идеологию. И никто даже не мог представить, что молодежь в Киеве спустя некоторое время наденет форму СС, пойдет жечь, грабить, убивать и насиловать жителей Донбасса, а под Курском вновь появятся немецкие танки с крестами», — отметил Сергей Муратов в своем обращении. Сенатор подчеркнул, что сегодня важно осознавать цель, поставленную перед потомками победителей: «мы должны вновь уничтожить фашизм там, где он зародился». Он также напомнил, что роль советского народа в победе над фашизмом нельзя приуменьшать, несмотря на попытки отдельных стран переписать историю. В своем поздравлении Сергей Муратов сравнил праздник Великой Победы с православной Пасхой, отметив, что оба события символизируют победу добра над злом и торжество любви и справедливости. Сенатор пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия и Божьей помощи во всех делах, а также напомнил о важности участия в патриотических акциях, таких как Бессмертный полк, которые способствуют сохранению исторической памяти.
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