Дроны ВСУ пытались атаковать три российских региона

Беспилотники были уничтожены над территориями Ростовской и Волгоградской областей и Краснодарского края
Беспилотники были уничтожены над территориями Ростовской и Волгоградской областей и Краснодарского края
Спецоперация РФ на Украине

Семь украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны в ночь на 23 августа над территориями Ростовской, Волгоградской областей и Краснодарского края. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении Минобороны. Четыре дрона сбили над Ростовской областью, два — над Волгоградской, еще один — над Краснодарским края. Атаки были пресечены в период с полуночи до 01:40 по мск. 

Этой ночью, 23 августа, из-за атаки БПЛА на Волгоградскую область пострадал один ребенок и два взрослых. Информацию приводит 360.ru.

