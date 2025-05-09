В аэропорту Саратова временно ввели план «Ковер»

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В аэропорту Саратова временно приостановили отправку и прием гражданских самолетов
В аэропорту Саратова временно приостановили отправку и прием гражданских самолетов Фото:

В аэропорту Гагарин города Саратова временно введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники аэропорта, а также авиационные диспетчеры в настоящее время принимают все меры для обеспечения безопасности полетов. 

Несмотря на введенные ограничения, авиарейсы осуществляются согласно установленному графику. Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, задержек и отмен рейсов на данный момент не зафиксировано.

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В аэропорту Гагарин города Саратова временно введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники аэропорта, а также авиационные диспетчеры в настоящее время принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.  Несмотря на введенные ограничения, авиарейсы осуществляются согласно установленному графику. Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, задержек и отмен рейсов на данный момент не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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