08 мая 2025

Как отпраздновать День Победы в Заозерном районе Кургана

В Заозерном районе Кургана пройдут концерты и конкурсы в честь Дня Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организаторы подготовили насыщенную программу
Организаторы подготовили насыщенную программу Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

В Заозерном районе Кургана День Победы проходит с масштабной программой мероприятий у центра культуры и досуга «Современник». Об этом сообщает мэрия города.

С 13:00 начнется радиоконцерт «Мелодии Победы», интерактивные площадки и мастер-классы.

В 14:00 стартует концертная программа «Великой Победе посвящаем…».

В 15:00, гостей ждет праздничная программа «Победный май» с участием творческих коллективов и полевой кухней.

В 16:00 выступит Зауральский симфонический оркестр и солисты курганской филармонии в концерте «Поклонимся великим тем годам!».

В 17.00 «Мы — ваша смена!». Детская конкурсно — игровая программа.

В 18.00 «Благодарю за Победу!». Праздничная программа с приглашением участников СВО.

С 20.00 «Танцплощадка 45». Танцевальная программа.

В этом году празднование Дня Победы в Кургане проходит на шести главных площадках города, включая центр культуры и досуга «Современник» в Заозерном районе. Здесь, как и на других площадках, организованы концерты, интерактивные программы, выставки, полевая кухня и мероприятия с участием творческих коллективов. Традиционно в городе проходят шествие «Бессмертного полка», парад на площади Ленина и церемония возложения цветов к Вечному огню. Последние новости празднования Победы — сморите в трансляции URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Заозерном районе Кургана День Победы проходит с масштабной программой мероприятий у центра культуры и досуга «Современник». Об этом сообщает мэрия города. С 13:00 начнется радиоконцерт «Мелодии Победы», интерактивные площадки и мастер-классы. В 14:00 стартует концертная программа «Великой Победе посвящаем…». В 15:00, гостей ждет праздничная программа «Победный май» с участием творческих коллективов и полевой кухней. В 16:00 выступит Зауральский симфонический оркестр и солисты курганской филармонии в концерте «Поклонимся великим тем годам!». В 17.00 «Мы — ваша смена!». Детская конкурсно — игровая программа. В 18.00 «Благодарю за Победу!». Праздничная программа с приглашением участников СВО. С 20.00 «Танцплощадка 45». Танцевальная программа. В этом году празднование Дня Победы в Кургане проходит на шести главных площадках города, включая центр культуры и досуга «Современник» в Заозерном районе. Здесь, как и на других площадках, организованы концерты, интерактивные программы, выставки, полевая кухня и мероприятия с участием творческих коллективов. Традиционно в городе проходят шествие «Бессмертного полка», парад на площади Ленина и церемония возложения цветов к Вечному огню. Последние новости празднования Победы — сморите в трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...