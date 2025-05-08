Как отпраздновать День Победы в Заозерном районе Кургана

В Заозерном районе Кургана День Победы проходит с масштабной программой мероприятий у центра культуры и досуга «Современник». Об этом сообщает мэрия города.
С 13:00 начнется радиоконцерт «Мелодии Победы», интерактивные площадки и мастер-классы.
В 14:00 стартует концертная программа «Великой Победе посвящаем…».
В 15:00, гостей ждет праздничная программа «Победный май» с участием творческих коллективов и полевой кухней.
В 16:00 выступит Зауральский симфонический оркестр и солисты курганской филармонии в концерте «Поклонимся великим тем годам!».
В 17.00 «Мы — ваша смена!». Детская конкурсно — игровая программа.
В 18.00 «Благодарю за Победу!». Праздничная программа с приглашением участников СВО.
С 20.00 «Танцплощадка 45». Танцевальная программа.
В этом году празднование Дня Победы в Кургане проходит на шести главных площадках города, включая центр культуры и досуга «Современник» в Заозерном районе. Здесь, как и на других площадках, организованы концерты, интерактивные программы, выставки, полевая кухня и мероприятия с участием творческих коллективов. Традиционно в городе проходят шествие «Бессмертного полка», парад на площади Ленина и церемония возложения цветов к Вечному огню. Последние новости празднования Победы — сморите в трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».