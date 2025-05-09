В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург из Нижнекамска перенесли на час
Рейс авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург из Нижнекамска перенесли на час Фото:

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) с 07:50 по мск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07:50 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

В результате рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» был задержан на один час и теперь запланирован на 11:40 по московскому времени. Такая информация опубликована на официальном портале аэропорта. Данные по остальным рейсам остаются без изменений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) с 07:50 по мск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07:50 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. В результате рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» был задержан на один час и теперь запланирован на 11:40 по московскому времени. Такая информация опубликована на официальном портале аэропорта. Данные по остальным рейсам остаются без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...