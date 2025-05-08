В Ханты-Мансийске начался парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старт мероприятию дал губернатор Югры Руслан Кухарук, который выступил с речью к землякам, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы отмечаем священный и главный праздник нашей страны — День Победы. Это вечный нравственный ориентир, праздник, который объединяет всю страну, каждую семью, каждое сердце. 80 лет назад многонациональный советский народ одержал величайшую Победу, защитив и освободив мир от фашизма. 9 Мая, мы с особой благодарностью вспоминаем тех, кто сражался за наше мирное небо, тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей Родины», — сказал губернатор.
К маршу во время парада присоединились студенты, кадеты и юнармейцы. Построение сопровождала игра юных барабанщиц. Всего задействовали 12 парадных строевых коробок. Это свыше полутысячи человек личного состава. Здесь же продемонстрировали раритетную военную технику.
«Из Югры на фронт отправилась без малого 18 тысяч человек, каждый 5 житель округа. Югорчане героически сражались в битве за Москву, отличились под Сталинградом, на Курской дуге, при освобождении Польши, Чехословакии, в штурме Берлина», — добавил Кухарук.
Вместе с земляками губернатор присоединился к шествию Бессмертного полка. Он вышел с портретом деда, который участвовал во взятии Берлина и штурме Рейхстага. Вместе с ним в колонне среди прочих также шел спикер думы ХМАО Борис Хохряков (его отец ковал Победу в тылу) и сенатор Совета Федерации Наталья Комарова (ее дедушка освобождал Севастополь).
Шествие Бессмертного полка стало самым массовым за последние годы. Из-за ковидной паузы и начала СВО его проводили в онлайн-формате.
Ранее URA.RU рассказывало, как проходит парад ко Дню Победы в Сургуте. На праздник пришли сотни горожан, а кадеты и военные прошли по площади у Мемориала Славы, чеканя шаг. Агентство также ведет онлайн-трансляцию празднования юбилея Победы и с других городов Югры.
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