Участница парада в Перми обронила туфлю
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В Перми во время торжественного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю потеряла туфлю.
Проходя по Октябрьской площади, у сотрудницы ГУФСИН по Пермскому краю, с ноги слетела туфля. Колонна при этом не сбилась и продолжила маршировать.
Это уже второй подобный инцидент. Во время парада в 2024 году у сотрудницы этого же ведомства с ноги слетела туфля. Тогда девушка также не стала останавливаться и продолжила маршировать.
Сотрудница краевого ГУФСИН марширует без туфли
Туфля осталась посреди Октябрьской площади
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