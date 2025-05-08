08 мая 2025

Участница парада в Перми второй год подряд потеряла туфлю. Фото, видео

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Участница парада в Перми обронила туфлю
Участница парада в Перми обронила туфлю Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Перми во время торжественного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю потеряла туфлю.

Проходя по Октябрьской площади, у сотрудницы ГУФСИН по Пермскому краю, с ноги слетела туфля. Колонна при этом не сбилась и продолжила маршировать.

Это уже второй подобный инцидент. Во время парада в 2024 году у сотрудницы этого же ведомства с ноги слетела туфля. Тогда девушка также не стала останавливаться и продолжила маршировать.

Сотрудница краевого ГУФСИН марширует без туфли
Сотрудница краевого ГУФСИН марширует без туфли
Фото:
Туфля осталась посреди Октябрьской площади
Туфля осталась посреди Октябрьской площади
Фото:

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В Перми во время торжественного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю потеряла туфлю. Проходя по Октябрьской площади, у сотрудницы ГУФСИН по Пермскому краю, с ноги слетела туфля. Колонна при этом не сбилась и продолжила маршировать. Это уже второй подобный инцидент. Во время парада в 2024 году у сотрудницы этого же ведомства с ноги слетела туфля. Тогда девушка также не стала останавливаться и продолжила маршировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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