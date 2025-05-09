Рябков прокомментировал новости о возобновлении поставок газа РФ в Европу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию о том, что между Россией и США ведутся переговоры по поводу возобновления поставок российского газа в Европу. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
Ранее агентство Reuters писало, что между официальными лицами США и России ведутся переговоры по вопросу восстановления экспорта российского газа в Европу. Обсуждение проходило на фоне сокращения поставок и охлаждения энергетических отношений между Россией и странами ЕС.
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