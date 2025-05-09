Рябков прокомментировал новости о возобновлении поставок газа РФ в Европу

Рябков не смог подтвердить информацию о возобновлении поставок газа РФ в Европу
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Рябков не дал точного ответа по поводу возобновления поставок российского газа в ЕС
Рябков не дал точного ответа по поводу возобновления поставок российского газа в ЕС Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию о том, что между Россией и США ведутся переговоры по поводу возобновления поставок российского газа в Европу. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости. 

Ранее агентство Reuters писало, что между официальными лицами США и России ведутся переговоры по вопросу восстановления экспорта российского газа в Европу. Обсуждение проходило на  фоне сокращения поставок и охлаждения энергетических отношений между Россией и странами ЕС.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что не может подтвердить информацию о том, что между Россией и США ведутся переговоры по поводу возобновления поставок российского газа в Европу. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.  Ранее агентство Reuters писало, что между официальными лицами США и России ведутся переговоры по вопросу восстановления экспорта российского газа в Европу. Обсуждение проходило на  фоне сокращения поставок и охлаждения энергетических отношений между Россией и странами ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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