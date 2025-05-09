Северокорейские военные сидят в первом ряду на Красной площади

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы в Москве начнется в 10:00 по местному времени
Парад Победы в Москве начнется в 10:00 по местному времени Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заняли места в первом ряду на трибунах Красной площади в Москве, чтобы наблюдать за парадом Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что на площади также присутствуют военные представители Южно-Африканской Республики и стран Латинской Америки. Кроме того, за подготовкой к параду Победы пристально наблюдают ветераны Великой Отечественной войны, которые также размещены в первых рядах трибун. Вместе с ними на мероприятии присутствуют и военные, участвующие в специальной военной операции.

URA.RU освещает Парад Победы в режиме онлайн. Главное мероприятие по случаю 80-летия Победы над Германией начнется в 10:00 по московскому времени. Все подробности — в материале

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заняли места в первом ряду на трибунах Красной площади в Москве, чтобы наблюдать за парадом Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что на площади также присутствуют военные представители Южно-Африканской Республики и стран Латинской Америки. Кроме того, за подготовкой к параду Победы пристально наблюдают ветераны Великой Отечественной войны, которые также размещены в первых рядах трибун. Вместе с ними на мероприятии присутствуют и военные, участвующие в специальной военной операции. URA.RU освещает Парад Победы в режиме онлайн. Главное мероприятие по случаю 80-летия Победы над Германией начнется в 10:00 по московскому времени. Все подробности — в материале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...