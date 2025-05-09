Северокорейские военные сидят в первом ряду на Красной площади

Военные из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) заняли места в первом ряду на трибунах Красной площади в Москве, чтобы наблюдать за парадом Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что на площади также присутствуют военные представители Южно-Африканской Республики и стран Латинской Америки. Кроме того, за подготовкой к параду Победы пристально наблюдают ветераны Великой Отечественной войны, которые также размещены в первых рядах трибун. Вместе с ними на мероприятии присутствуют и военные, участвующие в специальной военной операции.
URA.RU освещает Парад Победы в режиме онлайн. Главное мероприятие по случаю 80-летия Победы над Германией начнется в 10:00 по московскому времени. Все подробности — в материале.
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