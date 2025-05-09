Во сколько пройдет Парад Победы в Москве: где можно увидеть парадные расчеты 9 мая

В Москве 9 мая в 10:00 утра начнется парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это значимое событие соберет глав 29 стран мира, которые будут наблюдать за маршем парадных расчетов. Колонны военной техники начнут движение по Звенигородскому шоссе, после чего продолжат следование в сторону Баррикадной. Парад включит в себя участие военнослужащих, участвующих в текущей операции на Украине, а также представителей более чем десяти стран-союзников, ранее сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. Подробнее — в материале URA.RU.
Во сколько начнется парад 9 мая
Девятого мая в 10:00 утра в Москве на Красной площади начнется парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятие приглашены главы 29 стран.
Продолжительность парада составит около двух часов. В его состав войдут участники текущей военной операции на Украине, а также военнослужащие из более чем десяти стран-союзников, сообщил ранее министр обороны Андрей Белоусов президенту Владимиру Путину.
Решение о проведении воздушной части парада будет принято непосредственно перед его началом, с учетом погодных условий. Доступ на Красную площадь возможен только по специальным пригласительным билетам, которые традиционно получают ветераны, их семьи, труженики тыла, главы государств, военные чиновники, министры и представители СМИ. Приветствовать ветеранов будут волонтеры.
Программа парада в 2025 году
В 2025 году Россия встретит юбилейную, 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Кроме традиционного парада на Красной площади, в столице готовят множество других мероприятий. Главные мероприятия в Москве 9 мая:
- 10:00 — начало парада на Красной площади;
- 11:15 — Возложение цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата;
- Далее, примерно в полдень, в Кремле начнется официальный прием для глав иностранных государств и почетных гостей;
- Шествие «Бессмертного полка» в России пройдет в смешанном формате, по Москве конкретной информации нет, принять участие онлайн можно на сайте 2025.polkrf.ru;
- 22:00 — салют.
Праздничный концерт на Красной площади в Москве 9 мая исключен из плана мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. О причинах отмены мероприятия не сообщается.
Где пройдет техника
В честь празднования Дня Победы в Москве пройдет традиционный парад, в котором участвует военная техника. Хотя конкретный список участвующих единиц техники пока не был оглашен, известен маршрут, по которому парадный расчет будет двигаться.
Традиционно колонны военной техники начнут свое движение по Звенигородскому шоссе, затем продолжат маршрут к Баррикадной. Далее техника проследует через Триумфальную площадь, вдоль Тверской улицы, через Манежную площадь и подойдет к Красной площади. После завершения парада военная техника вернется через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную и Моховую улицу на Новый Арбат, в направлении Баррикадной.
В связи с проведением праздничных мероприятий, связанных с годовщиной Победы, с 5:30 утра и до окончания всех мероприятий будет ограничено движение в части центра столицы. Ограничения затронут несколько ключевых дорог в центре города, некоторые набережные, подземные переходы и выходы из станций метро.
Кто примет участие в парадных расчетах
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны России организует масштабные мероприятия, которые будут проведены в нескольких направлениях. В состав парадного расчета включат участников специальной военной операции. Также будет представлена историческая часть парада, где пешие колонны продемонстрируют штандарты фронтов, боевые знамена знаменитых соединений и частей, а также стрелковое оружие и технику времен Великой Отечественной войны.
Кроме того, на парад на Красной площади приглашены воинские подразделения из дружественных стран. Общее количество участников превысит 10 000 человек. По Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
Лидеры каких государств приедут на 80-летие Победы в Москву
Свое участие в Параде Победы в Москве 9 мая подтвердили 29 мировых лидеров. В числе стран, чьи представители приедут в российскую столицу, названы Армения, Белоруссия, Китай, Бразилия, Сербия, Словакия и ряд других государств. В списке стран также значатся Абхазия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Монголия, Мьянма, Палестина, Республика Конго, Республика Сербская, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.
Президент Азербайджана принял решение не посещать Москву в связи с национальными мероприятиями, устроенными в честь памяти его отца Гейдара Алиева. Также глава Лаоса отменил свой визит из-за того, что заболел тяжелой формой COVID-19, как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участие, однако страна все же будет представлена на мероприятии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также получили приглашения главы таких организаций, как ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Организация исламского сотрудничества, Союзное государство России и Белоруссии, комиссия Африканского союза и президент Нового банка развития. Дополнительно, на парад были приглашены руководители всех дипломатических миссий, аккредитованных в России, их число превышает 150, а также главы оборонных министерств из 34 стран.
Ожидается, что на параде будут присутствовать ветераны из нескольких зарубежных стран, включая Армению, Израиль, Монголию и США. Кроме того, среди почетных гостей ожидаются известные общественные деятели, такие как Пьер де Голль, внук знаменитого Шарля де Голля, прославленный французский бизнесмен Жиль Реми и Владимир Ремек, который стал первым космонавтом из Чехословакии.
Где можно посмотреть трансляцию парада
В этом году жители и гости столицы смогут наблюдать за парадом Победы не только на Красной площади. Медиаэкраны в поездах Московского метрополитена будут транслировать тематические ролики о вкладе метро в военные усилия, а также сам парад Победы.
Также трансляции парада организуют на экранах сценических площадок на Поклонной горе и в каждом административном округе Москвы. Дополнительно, зрители смогут увидеть кадры исторического парада 1945 года, который проходил на Красной площади.
URA.RU будет освещать событие в режиме онлайн. Зрители смогут следить за ходом празднования в режиме реального времени, благодаря текстовой трансляции и видеотрансляции.
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