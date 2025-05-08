08 мая 2025

Губернатор Шумков прикрепил 10 звезду к «Народной газели» с гуманитарным грузом. Видео

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На газели возят гуманитарную помощь в зону СВО (архивное фото)
На газели возят гуманитарную помощь в зону СВО (архивное фото) Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане на площади Ленина губернатор Вадим Шумков прикрепил 10 звезду к «Народной газели». На этом транспорте возят гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Бывший боец Александр Пылков и другие ребята вернулись из 10-й юбилейной поездки в зону СВО на «Народной газели». «Спасибо вам», — отблагодарил участников Вадим Шумков.

Ранее на площади Ленина прошел Парад Победы. Фотокорреспондент URA.RU собрала лучшие фотографии с торжественного мероприятия.

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В Кургане на площади Ленина губернатор Вадим Шумков прикрепил 10 звезду к «Народной газели». На этом транспорте возят гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Бывший боец Александр Пылков и другие ребята вернулись из 10-й юбилейной поездки в зону СВО на «Народной газели». «Спасибо вам», — отблагодарил участников Вадим Шумков. Ранее на площади Ленина прошел Парад Победы. Фотокорреспондент URA.RU собрала лучшие фотографии с торжественного мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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