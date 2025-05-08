На газели возят гуманитарную помощь в зону СВО (архивное фото)
новость из сюжетаДень Победы-2025 в Кургане
В Кургане на площади Ленина губернатор Вадим Шумков прикрепил 10 звезду к «Народной газели». На этом транспорте возят гуманитарную помощь в зону СВО. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Бывший боец Александр Пылков и другие ребята вернулись из 10-й юбилейной поездки в зону СВО на «Народной газели». «Спасибо вам», — отблагодарил участников Вадим Шумков.
Ранее на площади Ленина прошел Парад Победы. Фотокорреспондент URA.RU собрала лучшие фотографии с торжественного мероприятия.
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