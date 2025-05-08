08 мая 2025

Впервые за три года по улицам Екатеринбурга прошел «Бессмертный полк». Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Бессмертный полк. Екатеринбург, бессмертный полк
Возглавляли шествие — врио губернатора Денис Паслер и полпред Артем Жога Фото:
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В Екатеринбурге «Бессмертный полк» прошел впервые за три года в очном формате. В акции участвовало 150 тысяч горожан. URA.RU показывает яркие кадры с шествия.

По словам врио свердловского губернатора Дениса Паслера, «Бессмертный полк» будет проводиться и дальше, несмотря на любые обстоятельства. «Это одна из тех акций, на которую не нужно ни звать, ни призывать, люди сами приходят по зову сердца», — отметил он в эфире ОТВ.

Паслер шел с портретом прадеда Михаила Рагозина. Жога — с портретом сына Владимира, погибшего весной 2022-го, выполняя боевую задачу в зоне российской спецоперации на Украине.

За тем, как Екатеринбург отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге «Бессмертный полк» прошел впервые за три года в очном формате. В акции участвовало 150 тысяч горожан. URA.RU показывает яркие кадры с шествия. По словам врио свердловского губернатора Дениса Паслера, «Бессмертный полк» будет проводиться и дальше, несмотря на любые обстоятельства. «Это одна из тех акций, на которую не нужно ни звать, ни призывать, люди сами приходят по зову сердца», — отметил он в эфире ОТВ. Паслер шел с портретом прадеда Михаила Рагозина. Жога — с портретом сына Владимира, погибшего весной 2022-го, выполняя боевую задачу в зоне российской спецоперации на Украине. За тем, как Екатеринбург отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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