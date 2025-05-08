Впервые за три года по улицам Екатеринбурга прошел «Бессмертный полк». Фоторепортаж

09 мая 2025 в 12:28 Размер текста - 17 +

Возглавляли шествие — врио губернатора Денис Паслер и полпред Артем Жога Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Свердловчане празднуют 9 Мая В Екатеринбурге «Бессмертный полк» прошел впервые за три года в очном формате. В акции участвовало 150 тысяч горожан. URA.RU показывает яркие кадры с шествия. По словам врио свердловского губернатора Дениса Паслера, «Бессмертный полк» будет проводиться и дальше, несмотря на любые обстоятельства. «Это одна из тех акций, на которую не нужно ни звать, ни призывать, люди сами приходят по зову сердца», — отметил он в эфире ОТВ. Паслер шел с портретом прадеда Михаила Рагозина. Жога — с портретом сына Владимира, погибшего весной 2022-го, выполняя боевую задачу в зоне российской спецоперации на Украине. За тем, как Екатеринбург отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге «Бессмертный полк» прошел впервые за три года в очном формате. В акции участвовало 150 тысяч горожан. URA.RU показывает яркие кадры с шествия. По словам врио свердловского губернатора Дениса Паслера, «Бессмертный полк» будет проводиться и дальше, несмотря на любые обстоятельства. «Это одна из тех акций, на которую не нужно ни звать, ни призывать, люди сами приходят по зову сердца», — отметил он в эфире ОТВ. Паслер шел с портретом прадеда Михаила Рагозина. Жога — с портретом сына Владимира, погибшего весной 2022-го, выполняя боевую задачу в зоне российской спецоперации на Украине. За тем, как Екатеринбург отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.