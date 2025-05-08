В Екатеринбурге «Бессмертный полк» прошел впервые за три года в очном формате. В акции участвовало 150 тысяч горожан. URA.RU показывает яркие кадры с шествия.
По словам врио свердловского губернатора Дениса Паслера, «Бессмертный полк» будет проводиться и дальше, несмотря на любые обстоятельства. «Это одна из тех акций, на которую не нужно ни звать, ни призывать, люди сами приходят по зову сердца», — отметил он в эфире ОТВ.
Паслер шел с портретом прадеда Михаила Рагозина. Жога — с портретом сына Владимира, погибшего весной 2022-го, выполняя боевую задачу в зоне российской спецоперации на Украине.
За тем, как Екатеринбург отмечает 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в онлайн-трансляции. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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