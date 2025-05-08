«Запрос огромный»: Паслер впечатлился масштабами «Бессмертного полка» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» будет проводиться и дальше, несмотря на любые обстоятельства, потому что запрос на нее у екатеринбуржцев колоссальный. Об этом сказал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, также принявший участие в шествии.
«Это одна из тех акций, на которую не нужно ни звать, ни призывать, люди сами приходят по зову сердца <...> Эта традиция будет поддерживаться из года в год. Был коронавирус, потом усиливали меры безопасности, но акция все равно вернулась, потому что запрос огромный, участников много, и я искренне рад за всех, что уважение к нашим ветеранам на высочайшем уровне», — сказал Паслер в эфире канала ОТВ.
Врио губернатора отметил, что самое главное для него — само участие в акции. «Пойти к памятнику, возложить цветы, послушать ветеранов. Само присутствие рядом с такими людьми много стоит», — отметил Паслер.
Денис Паслер прошел в строю «Бессмертного полка» вместе с портретом своего прадеда Михаила Рагозина. Михаил ушел на фронт в 1942 году, будучи отцом десятерых детей. Воевал на Белорусском фронте в артиллерийском полку — наводчиком. Он прошел почти всю войну: в апреле 1945 был комиссован после второго ранения.
В Екатеринбурге сейчас проходит шествие «Бессмертного полка», в нем участвует около 150 тысяч человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, где показывает, как жители уральской столицы отмечают 9 Мая.
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