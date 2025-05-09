Путин: Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма

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День Победы является главным праздником для России, заявил Путин
День Победы является главным праздником для России, заявил Путин Фото:

На торжественном Параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве, Президент России Владимир Путин выступил с речью. Он отметил значимость вклада Советских бойцов различных национальностей в победу над нацизмом. По его словам, правда и справедливость на стороне РФ.

Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма русофобии, правда и справедливость на нашей стороне», — заявил российский президент. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия. 

Путин также отметил, что вся страна, общество, народ поддерживают участников СВО. «Советские бойцы разных национальностей навсегда останутся в памяти человечества русскими солдатами. День Победы — главный праздник для России!», — заключил президент.

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На торжественном Параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве, Президент России Владимир Путин выступил с речью. Он отметил значимость вклада Советских бойцов различных национальностей в победу над нацизмом. По его словам, правда и справедливость на стороне РФ. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма русофобии, правда и справедливость на нашей стороне», — заявил российский президент. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.  Путин также отметил, что вся страна, общество, народ поддерживают участников СВО. «Советские бойцы разных национальностей навсегда останутся в памяти человечества русскими солдатами. День Победы — главный праздник для России!», — заключил президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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