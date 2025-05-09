Путин: Россия всегда будет несокрушимой преградой для нацизма

На торжественном Параде Победы, который проходит на Красной площади в Москве, Президент России Владимир Путин выступил с речью. Он отметил значимость вклада Советских бойцов различных национальностей в победу над нацизмом. По его словам, правда и справедливость на стороне РФ.
Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма русофобии, правда и справедливость на нашей стороне», — заявил российский президент. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Путин также отметил, что вся страна, общество, народ поддерживают участников СВО. «Советские бойцы разных национальностей навсегда останутся в памяти человечества русскими солдатами. День Победы — главный праздник для России!», — заключил президент.
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