Путин закончил речь на параде словами «Слава народу-победителю»

Путин призвал россиян равняться на решительность ветеранов и защищать свой дом
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Путин призвал россиян также решительно защищать свою родину, как это делали ветераны во время войны
Путин призвал россиян также решительно защищать свою родину, как это делали ветераны во время войны Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин завершил свою речь на Красной площади в Москве в честь Дня Победы словами о славе народу-победителю. Он также призвал россиян равняться на ветеранов войны, которые мужественно защищали свои дома во время войны. 

«Мы чтим незыблемую ценность гуманизма и справедливости, гордимся нашей страной, нашим народом, и передадим самое главное в наше сердце, и передадим это будущим поколениям. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Победы!» — сказал Путин, обращаясь к собравшимся на главной площади страны. Он также подчеркнул, что гражданам России стоит брать пример с мужества ветеранов и также решительно отстаивать свою родину. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия. 

Кроме того, в своей речи Путин подчеркнул важность вклада советских бойцов разных национальностей в победу над нацизмом. Он заявил, что Россия всегда будет преградой для нацизма и русофобии, а правда и справедливость на её стороне. Путин отметил единую поддержку участников СВО и назвал День Победы главным праздником страны.

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Президент России Владимир Путин завершил свою речь на Красной площади в Москве в честь Дня Победы словами о славе народу-победителю. Он также призвал россиян равняться на ветеранов войны, которые мужественно защищали свои дома во время войны.  «Мы чтим незыблемую ценность гуманизма и справедливости, гордимся нашей страной, нашим народом, и передадим самое главное в наше сердце, и передадим это будущим поколениям. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Победы!» — сказал Путин, обращаясь к собравшимся на главной площади страны. Он также подчеркнул, что гражданам России стоит брать пример с мужества ветеранов и также решительно отстаивать свою родину. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.  Кроме того, в своей речи Путин подчеркнул важность вклада советских бойцов разных национальностей в победу над нацизмом. Он заявил, что Россия всегда будет преградой для нацизма и русофобии, а правда и справедливость на её стороне. Путин отметил единую поддержку участников СВО и назвал День Победы главным праздником страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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