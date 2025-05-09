Путин закончил речь на параде словами «Слава народу-победителю»

Президент России Владимир Путин завершил свою речь на Красной площади в Москве в честь Дня Победы словами о славе народу-победителю. Он также призвал россиян равняться на ветеранов войны, которые мужественно защищали свои дома во время войны.
«Мы чтим незыблемую ценность гуманизма и справедливости, гордимся нашей страной, нашим народом, и передадим самое главное в наше сердце, и передадим это будущим поколениям. Слава народу-победителю! С праздником! С Днем Победы!» — сказал Путин, обращаясь к собравшимся на главной площади страны. Он также подчеркнул, что гражданам России стоит брать пример с мужества ветеранов и также решительно отстаивать свою родину. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Кроме того, в своей речи Путин подчеркнул важность вклада советских бойцов разных национальностей в победу над нацизмом. Он заявил, что Россия всегда будет преградой для нацизма и русофобии, а правда и справедливость на её стороне. Путин отметил единую поддержку участников СВО и назвал День Победы главным праздником страны.
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