Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, отметив значимость этого дня для страны и всего народа. Об этом сообщает URA.RU, публикуя обращение главы государства, прозвучавшее на параде Победы на Красной площади.
«Дорогие граждане России, дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи солдаты, матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы — поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня нас объединяют чувства гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое одолело нацистов», — заявил Путин в начале своей речи. Он также подчеркнул, что День Победы — главный праздник для России, объединивший всех граждан чувством гордости и благодарности. Он напомнил, что Советский Союз принял на себя основной удар нацизма и завоевал свободу и мир ценой миллионов жизней.
Глава государства также заявил, что вся страна склоняет головы перед павшими на войне и боевыми товарищами, и напомнил о важности открытия второго фронта, участии движения сопротивления, вкладе союзников и народов Китая. Президент отметил, что Россия всегда будет прочной преградой для нацизма и русофобии, а также выразил уверенность в том, что память о подвиге народа будет передаваться будущим поколениям.
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