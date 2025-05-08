В Шадринске (Курганская область) проходят масштабные торжества, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С раннего утра на площади имени Н. В. Здобнова собрались жители города, чтобы почтить память героев войны. Об этом сообщает администрация Шадринска.
Праздничные мероприятия начались с традиционных мемориальных акций: возложения цветов к Вечному огню, митинга, парада и почетного караула в сквере Победы. К собравшимся обратился глава города Антон Мокан, который напомнил, что ветеранов в Шадринске осталось всего четверо, и всем им присвоено звание «Почетный гражданин города». «В годы войны на фронт ушло 26 тысяч шадринцев, вернулись в родной город лишь 12,5 тысяч. Отрадно видеть сегодня, что столько людей с портретами своих героев пройдут в „Бессмертном полку“. Ведь пока мы помним и чтим подвиги наших фронтовиков и тружеников тыла, мы непобедимы», — отметил Мокан.
В этот день жителей города поздравили также депутат Курганской областной Думы Валерий Порубов, председатель Шадринской городской думы Владимир Пикалин и председатель совета ветеранов Александр Абрамов. Сотни горожан с портретами своих близких прошли по центральным улицам в составе «Бессмертного полка». Завершилось утро церемонией возложения цветов к обелиску в сквере Победы и минутой молчания в память о жертвах войны. В течение дня праздничные мероприятия продолжаются: на городских площадках проходят легкоатлетическая эстафета, акции и концерты, а для ветеранов артисты дворца культуры подготовили специальные программы, которые доставят прямо на дом.
Ранее URA.RU сообщало, что танкисты из Шадринска приняли участие в Параде Победы в Екатеринбурге. Командир экипажа танка с позывным «Бес» и механик-водитель «Ухо» отличились в ряде сражений и получили множество наград за боевые заслуги.
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