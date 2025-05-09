После парада Путин отдельно пообщался с военными из КНДР и обнял одного из них

В Москве, после торжественного парада, посвященного Дню Победы, президент Российской Федерации Владимир Путин проявил знак особого уважения, обняв военнослужащего из Корейской Народно-Демократической Республики. Далее президент отдельно пообщался с каждым представителем армии КНДР. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU.
В ходе мероприятия российский лидер провел беседы с представителями военных расчетов КНДР. Ранее они заняли места в первом ряду на трибунах Красной площади в Москве, чтобы наблюдать за парадом Победы.
В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.
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