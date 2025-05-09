После парада Путин отдельно пообщался с военными из КНДР и обнял одного из них

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Глава КНДР Ким Чен Ын не прибыл на юбилейный Парад Победы в Москву
Глава КНДР Ким Чен Ын не прибыл на юбилейный Парад Победы в Москву Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Москве, после торжественного парада, посвященного Дню Победы, президент Российской Федерации Владимир Путин проявил знак особого уважения, обняв военнослужащего из Корейской Народно-Демократической Республики. Далее президент отдельно пообщался с каждым представителем армии КНДР. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU.

В ходе мероприятия российский лидер провел беседы с представителями военных расчетов КНДР. Ранее они заняли места в первом ряду на трибунах Красной площади в Москве, чтобы наблюдать за парадом Победы.

В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Москве, после торжественного парада, посвященного Дню Победы, президент Российской Федерации Владимир Путин проявил знак особого уважения, обняв военнослужащего из Корейской Народно-Демократической Республики. Далее президент отдельно пообщался с каждым представителем армии КНДР. Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве ведется на сайте URA.RU. В ходе мероприятия российский лидер провел беседы с представителями военных расчетов КНДР. Ранее они заняли места в первом ряду на трибунах Красной площади в Москве, чтобы наблюдать за парадом Победы. В Москве проходит парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На празднование памятной даты в Россию прибыли главы почти 30 стран мира. Все важное с Парада Победы в Москве — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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