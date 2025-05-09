Главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата: видео

Главы государств, прибывшие в Москву для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой отечественной войне, возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий.
В Александровском саду в Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы ряда других зарубежных государств.
По завершении Парада Победы на Красной площади главы государств отправились к Вечному огню, где почтили память павших защитников минутой молчания. Кроме того, представители Кремлевского полка возложили цветы к стелам городов-героев от имени прибывших лидеров.
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