Главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата: видео

Главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Главы государств, прибывшие в Москву для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой отечественной войне, возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий. 

В Александровском саду в Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы ряда других зарубежных государств.

По завершении Парада Победы на Красной площади главы государств отправились к Вечному огню, где почтили память павших защитников минутой молчания. Кроме того, представители Кремлевского полка возложили цветы к стелам городов-героев от имени прибывших лидеров.

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Главы государств, прибывшие в Москву для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой отечественной войне, возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий.  В Александровском саду в Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также главы ряда других зарубежных государств. По завершении Парада Победы на Красной площади главы государств отправились к Вечному огню, где почтили память павших защитников минутой молчания. Кроме того, представители Кремлевского полка возложили цветы к стелам городов-героев от имени прибывших лидеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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