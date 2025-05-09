Словаки впервые увидели парад в Москве и описали свои эмоции. Видео

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Гости из Словакии отметили, что парад был великолепен
Гости из Словакии отметили, что парад был великолепен Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Словаки впервые стали свидетелями парада в Москве и поделились своими впечатлениями. Норберт из Словакии отметил в комментарии корреспонденту URA.RU, что это потрясающе — видеть все это именно здесь, в Москве.

«Очень приятно видеть это здесь, в Москве», — заявил Норберт. Другой словак добавил, что это было великолепно.

В Москве прошел Парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие продлилось около двух часов и привлекло внимание глав 29 государств и представителей более десяти стран-союзников. В параде участвовали военнослужащие из различных стран, включая Азербайджан, Белоруссию и Китай.

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Словаки впервые стали свидетелями парада в Москве и поделились своими впечатлениями. Норберт из Словакии отметил в комментарии корреспонденту URA.RU, что это потрясающе — видеть все это именно здесь, в Москве. «Очень приятно видеть это здесь, в Москве», — заявил Норберт. Другой словак добавил, что это было великолепно. В Москве прошел Парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие продлилось около двух часов и привлекло внимание глав 29 государств и представителей более десяти стран-союзников. В параде участвовали военнослужащие из различных стран, включая Азербайджан, Белоруссию и Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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