Словаки впервые стали свидетелями парада в Москве и поделились своими впечатлениями. Норберт из Словакии отметил в комментарии корреспонденту URA.RU, что это потрясающе — видеть все это именно здесь, в Москве.
«Очень приятно видеть это здесь, в Москве», — заявил Норберт. Другой словак добавил, что это было великолепно.
В Москве прошел Парад Победы, посвященный 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Мероприятие продлилось около двух часов и привлекло внимание глав 29 государств и представителей более десяти стран-союзников. В параде участвовали военнослужащие из различных стран, включая Азербайджан, Белоруссию и Китай.
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