В Горсаду Шадринска (Курганская область) продолжается праздничная программа. Для жителей и гостей города выступает духовой оркестр, также проходят концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
«Идут концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы. Наслаждаемся парадной стороной праздника и помним, что за его кулисами — долгие часы тренировок и репетиций, большой труд организаторов и меценатов, артистов, активистов, волонтеров, технических работников», — отметило ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске на центральной улице города проходит патриотическая эстафета. Парад открытия возглавила почетный гражданин Шадринска, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Вера Дубровских-Чувашева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».