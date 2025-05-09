Концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы: как жители Шадринска празднуют День Победы. Фото

В Горсаду Шадринска играет духовой оркестр
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В Горсаду празднуют 9 Мая
В Горсаду празднуют 9 Мая Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Горсаду Шадринска (Курганская область) продолжается праздничная программа. Для жителей и гостей города выступает духовой оркестр, также проходят концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

«Идут концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы. Наслаждаемся парадной стороной праздника и помним, что за его кулисами — долгие часы тренировок и репетиций, большой труд организаторов и меценатов, артистов, активистов, волонтеров, технических работников», — отметило ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске на центральной улице города проходит патриотическая эстафета. Парад открытия возглавила почетный гражданин Шадринска, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Вера Дубровских-Чувашева.

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В Горсаду Шадринска (Курганская область) продолжается праздничная программа. Для жителей и гостей города выступает духовой оркестр, также проходят концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. «Идут концерты, выставки, ярмарки и мастер-классы. Наслаждаемся парадной стороной праздника и помним, что за его кулисами — долгие часы тренировок и репетиций, большой труд организаторов и меценатов, артистов, активистов, волонтеров, технических работников», — отметило ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске на центральной улице города проходит патриотическая эстафета. Парад открытия возглавила почетный гражданин Шадринска, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Вера Дубровских-Чувашева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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