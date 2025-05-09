Курган богат талантами: мастер спорта международного класса возглавила эстафету по легкой атлетике. Фото

В Шадринске на центральной улице города проходит патриотическая эстафета
© Служба новостей «URA.RU»
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В юбилейном забеге приняли участие команды городских школ, ШГПУ, колледжей и трудовых коллективов (архивное фото)
В юбилейном забеге приняли участие команды городских школ, ШГПУ, колледжей и трудовых коллективов (архивное фото) Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Шадринске (Курганская область) в честь Дня Победы прошла юбилейная, восьмидесятая легкоатлетическая эстафета. Парад открытия возглавила почетный гражданин Шадринска, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Вера Дубровских-Чувашева. Об этом сообщает администрация города.

В этом году эстафета прошла на центральной улице Шадринска. Организаторы приняли решение изменить маршрут ради зрелищности и большего вовлечения жителей в праздничные мероприятия. В юбилейном забеге приняли участие команды городских школ, ШГПУ, колледжей и трудовых коллективов. На старте участников поприветствовал первый заместитель главы города Сергей Сорокин: «Спортсменов всегда отличала стойкость характера, мужество, отвага и упорство. И сегодня не отступайте от намеченных целей! С праздником!», — заявил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске на площади Здобнова празднуют День Победы. Праздничные мероприятия начались с традиционных мемориальных акций: возложения цветов к Вечному огню, митинга, парада и почетного караула в сквере Победы.

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В Шадринске (Курганская область) в честь Дня Победы прошла юбилейная, восьмидесятая легкоатлетическая эстафета. Парад открытия возглавила почетный гражданин Шадринска, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Вера Дубровских-Чувашева. Об этом сообщает администрация города. В этом году эстафета прошла на центральной улице Шадринска. Организаторы приняли решение изменить маршрут ради зрелищности и большего вовлечения жителей в праздничные мероприятия. В юбилейном забеге приняли участие команды городских школ, ШГПУ, колледжей и трудовых коллективов. На старте участников поприветствовал первый заместитель главы города Сергей Сорокин: «Спортсменов всегда отличала стойкость характера, мужество, отвага и упорство. И сегодня не отступайте от намеченных целей! С праздником!», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске на площади Здобнова празднуют День Победы. Праздничные мероприятия начались с традиционных мемориальных акций: возложения цветов к Вечному огню, митинга, парада и почетного караула в сквере Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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