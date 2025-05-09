Верхняя Пышма встала в дикие пробки после парада Победы. Фото, видео

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Проблемы с движением появились на нескольких улицах (архивное фото) Фото:
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Свердловчане празднуют 9 Мая

В Верхней Пышме (Свердловская область) после парада, посвященного 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, образовались пробки. Об этом сообщили местные жители.

«Транспортный коллапс на выезде [из города]. Трамваи не справляются», — цитирует жительницу telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».

По данным канала, движение встало на улицах Козицына, Октябрьской и Петрова. «Все 40-летие стоит до мечети. Сплошной столпняк. Да и, похоже, до Уральских рабочих все это», — жалуется водитель. «Даже полиция в пробках», — шутит пользователь в соцсетях.

В Верхней Пышме отгремел мощный парад Победы. В этот раз военной техники было больше. Наблюдали за шествием уральский полпред президента Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. За другими праздничными событиями на 9 Мая URA.RU следит в онлайн-трансляции.

Ситуация на дорогах
Ситуация на дорогах

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В Верхней Пышме (Свердловская область) после парада, посвященного 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, образовались пробки. Об этом сообщили местные жители. «Транспортный коллапс на выезде [из города]. Трамваи не справляются», — цитирует жительницу telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск». По данным канала, движение встало на улицах Козицына, Октябрьской и Петрова. «Все 40-летие стоит до мечети. Сплошной столпняк. Да и, похоже, до Уральских рабочих все это», — жалуется водитель. «Даже полиция в пробках», — шутит пользователь в соцсетях. В Верхней Пышме отгремел мощный парад Победы. В этот раз военной техники было больше. Наблюдали за шествием уральский полпред президента Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. За другими праздничными событиями на 9 Мая URA.RU следит в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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