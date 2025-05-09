В Верхней Пышме (Свердловская область) после парада, посвященного 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, образовались пробки. Об этом сообщили местные жители.
«Транспортный коллапс на выезде [из города]. Трамваи не справляются», — цитирует жительницу telegram-канал «8 район Верхняя Пышма, Среднеуральск».
По данным канала, движение встало на улицах Козицына, Октябрьской и Петрова. «Все 40-летие стоит до мечети. Сплошной столпняк. Да и, похоже, до Уральских рабочих все это», — жалуется водитель. «Даже полиция в пробках», — шутит пользователь в соцсетях.
В Верхней Пышме отгремел мощный парад Победы. В этот раз военной техники было больше. Наблюдали за шествием уральский полпред президента Артем Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер. За другими праздничными событиями на 9 Мая URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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