Жога и Паслер приехали на второй за день парад, был неожиданный гость

Уральский полпред президента Артём Жога и врио свердловского губернатора Денис Паслер после парада Победы в Екатеринбурге отправились на другой — в Верхнюю Пышму. Здесь оба выступили с речью, а за их спинами можно было заметить барда Александра Новикова — соседа экс-губернатора Евгения Куйвашева, передает корреспондент URA.RU.
В этом году программа верхнепышминского парада была намного насыщеннее, чем в прошлом. Однако и Жоге, и Паслеру сравнивать было не с чем — они впервые принимали в нем участие.
«Символично, что именно здесь, в Верхней Пышме, зародилась эта традиция. Ведь город внёс неоценимый вклад в приближение Победы. В 1940-е годы Верхняя Пышма по праву закрепила за собой звание „медной столицы“ Урала — почти 80% всех гильз и снарядов Красной Армии были сделаны из пышминской меди», — выступил с речью Жога. После него слово взял Паслер, также поблагодаривший пышминцев за работу и за сохранение исторической памяти.
На VIP-трибуне помимо Новикова можно было заметить первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, врио командующего войсками ЦВО Дмитрия Глушенкова, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга), нового мэра Верхней Пышмы Ивана Зернова, депутатов Алексея Свалова и Вячеслава Вегнера.
«Жоге его творчество нравится, как и некоторым другим меценатам», — предположил, почему Новиков появился рядом с первыми лицами, источник в местном истеблишменте. Барду благоволил и Куйвашев, Новиков даже помогал ему в пиар-кампании — заступался в споре с телеведущим Владимиром Соловьевым и предлагал тому «фильтровать хрюканину».
После речей на главном проспекте появилась военная техника. В этом году её почти в два раза больше, чем в прошлом — 60 единиц. Добавился блок техники, которую Советский Союз получал по ленд-лизу — танки Sherman, САУ Achilles и другие. После этого было пилотажная авиашоу от группы «Русь» — новинка этого года, закончилось мероприятие шествием бессмертного полка.
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