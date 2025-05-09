Мэр Вильнюса подготовил мусорные контейнеры для «для гвоздик, свечей и советской ностальгии»

Мэр Вильнюса Бенкунскас разместил на мусорных контейнерах герб Украины
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Бенкунскас добавил на мусорные контейнеры надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии».
Бенкунскас добавил на мусорные контейнеры надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас опубликовал в соцсетях пост к Дню Победы. Он разместил на мусорных контейнерах надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии».

«Для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими подготовлено подходящее место для символов дани», — написал Бенкунскас в подписи к фото. Над надписью был размещен герб Украины, что привело к ответным комментариям российских пользователей.

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Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас опубликовал в соцсетях пост к Дню Победы. Он разместил на мусорных контейнерах надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». «Для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими подготовлено подходящее место для символов дани», — написал Бенкунскас в подписи к фото. Над надписью был размещен герб Украины, что привело к ответным комментариям российских пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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