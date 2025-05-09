Мэр Вильнюса подготовил мусорные контейнеры для «для гвоздик, свечей и советской ностальгии»

Бенкунскас добавил на мусорные контейнеры надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии».
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас опубликовал в соцсетях пост к Дню Победы. Он разместил на мусорных контейнерах надпись «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии».
«Для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими подготовлено подходящее место для символов дани», — написал Бенкунскас в подписи к фото. Над надписью был размещен герб Украины, что привело к ответным комментариям российских пользователей.
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