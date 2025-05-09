На Парад Победы, который состоялся 9 мая в Москве на Красной площади, пришли тысячи россиян. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на месте событий. Мероприятие традиционно привлекло большое количество жителей и гостей столицы, которые пришли выразить уважение героям Великой Отечественной войны.
Во время парада зрители приветствовали военных, проходивших торжественным маршем по Красной площади, а также наблюдали за проездом военной техники. Многие собравшиеся фотографировались на фоне праздничных декораций и делились своими эмоциями с близкими. Атмосфера мероприятия была наполнена гордостью и патриотизмом.
Кроме того, на Параде Победы присутствовали руководители почти 30 государств. По Красной площади прошли иностранные воинские подразделения армий дружественных стран, среди которых были представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. Парад стартовал в 10:00 по московскому времени, однако приглашенные начали прибывать за несколько часов до этого; им оказывали помощь волонтеры.
Открытие парада ознаменовалось праздничными артиллерийскими залпами, после чего началось шествие воинских частей. В параде приняли участие порядка 11 тысяч военнослужащих из России и зарубежных стран, а также около полутора тысяч участников специальной военной операции. По завершении парада лидеры иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Кадры со зрителями и участниками Парада Победы в Москве — в фоторепортаже URA.RU.
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