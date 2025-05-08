Афанасьев и Самкаев помогли тюменцам установить спортивный рекорд

Глава Тюмени Максим Афанасьев помог жителям города установить рекорд по одновременному поднятию гири. Для этого он использовал расписную гирю, подаренную почетным консулом Республики Корея в регионе Игорем Самкаевым. Сам меценат и олигарх также участвовал в установлении рекорда, передает с места корреспондент URA.RU.
«Участие приняли больше 500 человек, действо развернулось на тюменской набережной. Под военные песни все вместе поднимали гири разного веса в течение девяти минут», — сообщает журналист агентства.
Корреспондент также сообщил, что Афанасьев поднимал гирю одной рукой — вторая пока не до конца восстановилась после травмы, полученной во время катания на лыжах. «Для меня это был первый такой массовый опыт, но интересный. Трудный, но я трудностей не боюсь», — прокомментировал свое участие в ивенте глава Тюмени.
Между тем, в городе продолжаются праздничные мероприятия, посвященные дню Великой Победы. Самые яркие моменты праздничного дня — в онлайн-трансляции URA.RU.
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