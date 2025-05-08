08 мая 2025

Афанасьев и Самкаев помогли тюменцам установить спортивный рекорд

В Тюмени установили рекорд по одновременному поднятию гири
© Служба новостей «URA.RU»
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Афанасьев отметил. что участвует в таком мероприятии впервые
Афанасьев отметил. что участвует в таком мероприятии впервые Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев помог жителям города установить рекорд по одновременному поднятию гири. Для этого он использовал расписную гирю, подаренную почетным консулом Республики Корея в регионе Игорем Самкаевым. Сам меценат и олигарх также участвовал в установлении рекорда, передает с места корреспондент URA.RU.

«Участие приняли больше 500 человек, действо развернулось на тюменской набережной. Под военные песни все вместе поднимали гири разного веса в течение девяти минут», — сообщает журналист агентства.

Корреспондент также сообщил, что Афанасьев поднимал гирю одной рукой — вторая пока не до конца восстановилась после травмы, полученной во время катания на лыжах. «Для меня это был первый такой массовый опыт, но интересный. Трудный, но я трудностей не боюсь», — прокомментировал свое участие в ивенте глава Тюмени.

Между тем, в городе продолжаются праздничные мероприятия, посвященные дню Великой Победы. Самые яркие моменты праздничного дня — в онлайн-трансляции URA.RU. 

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Глава Тюмени Максим Афанасьев помог жителям города установить рекорд по одновременному поднятию гири. Для этого он использовал расписную гирю, подаренную почетным консулом Республики Корея в регионе Игорем Самкаевым. Сам меценат и олигарх также участвовал в установлении рекорда, передает с места корреспондент URA.RU. «Участие приняли больше 500 человек, действо развернулось на тюменской набережной. Под военные песни все вместе поднимали гири разного веса в течение девяти минут», — сообщает журналист агентства. Корреспондент также сообщил, что Афанасьев поднимал гирю одной рукой — вторая пока не до конца восстановилась после травмы, полученной во время катания на лыжах. «Для меня это был первый такой массовый опыт, но интересный. Трудный, но я трудностей не боюсь», — прокомментировал свое участие в ивенте глава Тюмени. Между тем, в городе продолжаются праздничные мероприятия, посвященные дню Великой Победы. Самые яркие моменты праздничного дня — в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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