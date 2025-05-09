Курганцы на концерте в Горсаду встали, услышав песню «День Победы». Видео

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Курганцы встали со своих мест, услышав военную песню на концерте в Горсаду
Курганцы встали со своих мест, услышав военную песню на концерте в Горсаду Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

В Кургане в Городском саду прошел концерт с участием кавер-групп. Горожане, услышав военную песню «День Победы», встали со скамеек. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«В Горсаду на концерте спели песню „День Победы“. Зрители стоя слушали легендарную композицию», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU писало, что в Горсаду провели трогательные читки. Во дворе Курганского театра драмы артисты читали рассказы о военном времени. Актер Владимир Рахманинов поделился воспоминаниями о встречах с тружениками тыла. 

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В Кургане в Городском саду прошел концерт с участием кавер-групп. Горожане, услышав военную песню «День Победы», встали со скамеек. Об этом передает корреспондент URA.RU. «В Горсаду на концерте спели песню „День Победы“. Зрители стоя слушали легендарную композицию», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU писало, что в Горсаду провели трогательные читки. Во дворе Курганского театра драмы артисты читали рассказы о военном времени. Актер Владимир Рахманинов поделился воспоминаниями о встречах с тружениками тыла. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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