Курганцы встали со своих мест, услышав военную песню на концерте в Горсаду
новость из сюжетаДень Победы-2025 в Кургане
В Кургане в Городском саду прошел концерт с участием кавер-групп. Горожане, услышав военную песню «День Победы», встали со скамеек. Об этом передает корреспондент URA.RU.
«В Горсаду на концерте спели песню „День Победы“. Зрители стоя слушали легендарную композицию», — передает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU писало, что в Горсаду провели трогательные читки. Во дворе Курганского театра драмы артисты читали рассказы о военном времени. Актер Владимир Рахманинов поделился воспоминаниями о встречах с тружениками тыла.
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