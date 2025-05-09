Евросоюз выделил миллиард евро на оборонную промышленность Украины

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Каллас считает, что они могут еще больше помочь Украине
Каллас считает, что они могут еще больше помочь Украине Фото:
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Евросоюз направил один млрд евро на развитие оборонной промышленности Украины. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Киев.

«Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности», — сказала Каллас в своем выступлении, которое транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Она добавила, что в этой сфере в Украине происходят значительные изменения.

Ранее Кая Каллас завила, что Европейский Союз не принимает требования о демилитаризации и нейтральном статусе Украины как условия для мирного урегулирования. Такое заявление она сделала после встречи министров иностранных дел в Варшаве. Также Брюссель обсуждает возможность заложить в семилетний бюджет Европейского союза сотни миллиардов евро для поддержки Киева.

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Евросоюз направил один млрд евро на развитие оборонной промышленности Украины. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Киев. «Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности», — сказала Каллас в своем выступлении, которое транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Она добавила, что в этой сфере в Украине происходят значительные изменения. Ранее Кая Каллас завила, что Европейский Союз не принимает требования о демилитаризации и нейтральном статусе Украины как условия для мирного урегулирования. Такое заявление она сделала после встречи министров иностранных дел в Варшаве. Также Брюссель обсуждает возможность заложить в семилетний бюджет Европейского союза сотни миллиардов евро для поддержки Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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