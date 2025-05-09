Евросоюз выделил миллиард евро на оборонную промышленность Украины

Евросоюз направил один млрд евро на развитие оборонной промышленности Украины. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время визита в Киев.
«Мы выделяем миллиард для украинской оборонной промышленности», — сказала Каллас в своем выступлении, которое транслировала пресс-служба Еврокомиссии. Она добавила, что в этой сфере в Украине происходят значительные изменения.
Ранее Кая Каллас завила, что Европейский Союз не принимает требования о демилитаризации и нейтральном статусе Украины как условия для мирного урегулирования. Такое заявление она сделала после встречи министров иностранных дел в Варшаве. Также Брюссель обсуждает возможность заложить в семилетний бюджет Европейского союза сотни миллиардов евро для поддержки Киева.
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