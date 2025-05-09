«Заслуживаете страх»: Соловьев устроил перепалку с французами на Красной площади. Видео

Соловьев заявил, что европейцы заслуживают не любви, а страха
© Служба новостей «URA.RU»
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Телеведущий Владимир Соловьев поругался с французским журналистом на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев поругался с французским журналистом на параде Победы Фото:
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Российский телеведущий Владимир Соловьев вступил в перепалку с французским журналистом во время Парада Победы в Москве. Об этом сообщают telegram-каналы. Конфликт возник на почве обсуждения отношения россиян к европейцам, а также позиции Европы по отношению к России.

«Если вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха», — обратился Соловьев к корреспонденту. Слова ведущего передает telegram-канал Shot.

После этого журналист спросил, что Соловьев хотел бы передать жителям Европы. Телеведущий в ответ призвал европейцев пробудиться, обрести свободу и самостоятельно распоряжаться своей судьбой.

Ранее Владимир Соловьев высказал инициативу о конфискации недвижимости представителей интеллигенции, покинувших Россию, с последующей передачей этих объектов генералам и сотрудникам предприятий военно-промышленного комплекса. По его мнению, подобная практика должна стать элементом комплексной программы по укреплению безопасности и предоставлению поддержки специалистам оборонного сектора. Соловьев отметил, что решение данного вопроса требует системного и всестороннего подхода.

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Российский телеведущий Владимир Соловьев вступил в перепалку с французским журналистом во время Парада Победы в Москве. Об этом сообщают telegram-каналы. Конфликт возник на почве обсуждения отношения россиян к европейцам, а также позиции Европы по отношению к России. «Если вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха», — обратился Соловьев к корреспонденту. Слова ведущего передает telegram-канал Shot. После этого журналист спросил, что Соловьев хотел бы передать жителям Европы. Телеведущий в ответ призвал европейцев пробудиться, обрести свободу и самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Ранее Владимир Соловьев высказал инициативу о конфискации недвижимости представителей интеллигенции, покинувших Россию, с последующей передачей этих объектов генералам и сотрудникам предприятий военно-промышленного комплекса. По его мнению, подобная практика должна стать элементом комплексной программы по укреплению безопасности и предоставлению поддержки специалистам оборонного сектора. Соловьев отметил, что решение данного вопроса требует системного и всестороннего подхода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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