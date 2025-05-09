Российский телеведущий Владимир Соловьев вступил в перепалку с французским журналистом во время Парада Победы в Москве. Об этом сообщают telegram-каналы. Конфликт возник на почве обсуждения отношения россиян к европейцам, а также позиции Европы по отношению к России.
«Если вы не заслуживаете любви, вы заслуживаете страха», — обратился Соловьев к корреспонденту. Слова ведущего передает telegram-канал Shot.
После этого журналист спросил, что Соловьев хотел бы передать жителям Европы. Телеведущий в ответ призвал европейцев пробудиться, обрести свободу и самостоятельно распоряжаться своей судьбой.
Ранее Владимир Соловьев высказал инициативу о конфискации недвижимости представителей интеллигенции, покинувших Россию, с последующей передачей этих объектов генералам и сотрудникам предприятий военно-промышленного комплекса. По его мнению, подобная практика должна стать элементом комплексной программы по укреплению безопасности и предоставлению поддержки специалистам оборонного сектора. Соловьев отметил, что решение данного вопроса требует системного и всестороннего подхода.
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