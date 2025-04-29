Соловьев предложил изымать дома у интеллигенции ради генералов

Телеведущий Владимир Соловьев предложил изымать и передавать генералам и работникам военно-промышленного комплекса (ВПК) дома, уехавшей из России интеллигенции. Об этом он заявил в эфире программы на телеканале «Россия 1».
«А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом», — отметил он в эфире передачи.
Также телеведущий подчеркнул, что подобные меры должны быть частью комплексной работы по обеспечению безопасности и поддержки специалистов оборонной отрасли. Он добавил, что вопрос требует системного подхода.
Ранее Соловьев предложил создать ставку Верховного главнокомандующего. Основная задача, которая стояла перед ней, — стратегическое руководство войсками, их координация и контроль над проведением военных операций.
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