Соловьев предложил изымать дома у интеллигенции ради генералов

Телеведущий Соловьев призвал изъять дома уехавшей из России интеллигенции
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Соловьев сделал жесткое заявление
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Телеведущий Владимир Соловьев предложил изымать и передавать генералам и работникам военно-промышленного комплекса (ВПК) дома, уехавшей из России интеллигенции. Об этом он заявил в эфире программы на телеканале «Россия 1».

«А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом», — отметил он в эфире передачи.

Также телеведущий подчеркнул, что подобные меры должны быть частью комплексной работы по обеспечению безопасности и поддержки специалистов оборонной отрасли. Он добавил, что вопрос требует системного подхода.

Ранее Соловьев предложил создать ставку Верховного главнокомандующего. Основная задача, которая стояла перед ней, — стратегическое руководство войсками, их координация и контроль над проведением военных операций.

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Телеведущий Владимир Соловьев предложил изымать и передавать генералам и работникам военно-промышленного комплекса (ВПК) дома, уехавшей из России интеллигенции. Об этом он заявил в эфире программы на телеканале «Россия 1». «А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом», — отметил он в эфире передачи. Также телеведущий подчеркнул, что подобные меры должны быть частью комплексной работы по обеспечению безопасности и поддержки специалистов оборонной отрасли. Он добавил, что вопрос требует системного подхода. Ранее Соловьев предложил создать ставку Верховного главнокомандующего. Основная задача, которая стояла перед ней, — стратегическое руководство войсками, их координация и контроль над проведением военных операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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