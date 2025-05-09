Чемпиона России по самбо Алексея Гончарова обвинили в том, что он якобы ударил сотрудницу караоке в Калининграде после попытки уйти, не оплатив счет. Об этом сообщают telegram-каналы. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 мая: утверждается, что спортсмен отдыхал с друзьями, а затем попытался покинуть заведение, не рассчитавшись за услуги.
«Известного российского самбиста Алексея Гончарова обвинили в нападении на девушку в ночном клубе в Калининграде. По словам очевидцев, спортсмен не оплатил счет, а сотрудница пыталась его остановить, но получила мощнейший удар по лицу», — пишет telegram-канал Shot.
Как рассказала сама сотрудница заведения, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался покинуть помещение, не рассчитавшись за предоставленные услуги. Мария поспешила к лифту, чтобы воспрепятствовать отъезду гостей, и потребовала оплатить заказанные блюда и напитки. Однако Гончаров ударил девушку, в результате чего у нее диагностировали два перелома. В настоящее время пострадавшая добивается привлечения виновного к ответственности. По свидетельствам очевидцев, в клубе дежурил только один охранник, который не вмешался в происходящее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.