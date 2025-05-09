Общество «Будем помнить и гордиться»: Заслуженный артист РФ Сорокин поздравил курганцев с Днем Победы. Видео Курганцы заполнили площадь, чтобы послушать концерт Сорокина и посмотреть салют 09 мая 2025 в 21:24 Размер текста - 17 + Артист Виктор Сорокин исполнил курганцам военные песни на 9 Мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета День Победы-2025 в Кургане Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин поздравил жителей Курганской области с праздником 9 Мая. Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и исполнил военные песни. На концерт пришли посмотреть губернатор региона Вадим Шумков и другие VIP. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центральной площади. «От всей души поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! Всем крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой. Будем помнить и гордиться нашими предками», — сказал на концерте Сорокин. Перед ним на главной сцене выступила фолк-группа «Партизан FM». Публика активно подпевала их песням и танцевала на площади. Завершением Дня Победы в Кургане будет праздничный салют. Он начнется в 22:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин поздравил жителей Курганской области с праздником 9 Мая. Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и исполнил военные песни. На концерт пришли посмотреть губернатор региона Вадим Шумков и другие VIP. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центральной площади. «От всей души поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! Всем крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой. Будем помнить и гордиться нашими предками», — сказал на концерте Сорокин. Перед ним на главной сцене выступила фолк-группа «Партизан FM». Публика активно подпевала их песням и танцевала на площади. Завершением Дня Победы в Кургане будет праздничный салют. Он начнется в 22:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям