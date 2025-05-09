«Будем помнить и гордиться»: Заслуженный артист РФ Сорокин поздравил курганцев с Днем Победы. Видео

Курганцы заполнили площадь, чтобы послушать концерт Сорокина и посмотреть салют
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9 мая. Вечерняя программа. Курган
Артист Виктор Сорокин исполнил курганцам военные песни на 9 Мая Фото:
новость из сюжета
День Победы-2025 в Кургане

Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин поздравил жителей Курганской области с праздником 9 Мая. Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и исполнил военные песни. На концерт пришли посмотреть губернатор региона Вадим Шумков и другие VIP. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центральной площади.

«От всей души поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! Всем крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой. Будем помнить и гордиться нашими предками», — сказал на концерте Сорокин.

Перед ним на главной сцене выступила фолк-группа «Партизан FM». Публика активно подпевала их песням и танцевала на площади. Завершением Дня Победы в Кургане будет праздничный салют. Он начнется в 22:00.

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Заслуженный артист РФ Виктор Сорокин поздравил жителей Курганской области с праздником 9 Мая. Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и исполнил военные песни. На концерт пришли посмотреть губернатор региона Вадим Шумков и другие VIP. Об этом передает корреспондент URA.RU с Центральной площади. «От всей души поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы! Всем крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой. Будем помнить и гордиться нашими предками», — сказал на концерте Сорокин. Перед ним на главной сцене выступила фолк-группа «Партизан FM». Публика активно подпевала их песням и танцевала на площади. Завершением Дня Победы в Кургане будет праздничный салют. Он начнется в 22:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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