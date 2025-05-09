Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский рассказал, что пожелал России и Китаю вечную дружбу. Сделал он это во время Парада Победы, когда увидел свое место между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем.
«РФ и КНР — это мощь. Пожелал дружбы вечной», — передает его слова Рен-ТВ. Ветеран подчеркивает, что этого союза желает весь русский народ.
Во время встречи ветеран поздравил российского президента с 80-летием Победы, выразив гордость за мудрое руководство страной. Он признался, что счастлив видеть во главе России такого достойного и дальновидного лидера.
Владимир Путин после парада на Красной площади лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы выразить им благодарность. Президент подошел к трибуне, где находились участники войны, чтобы пожать им руки и сказать слова признательности за их подвиг.
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