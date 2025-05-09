Ветеран, сидевший рядом с Путиным и Цзиньпинем на Параде, дал наставление лидерам. Видео

Ветеран Великой Отечественной войны пожелал России и Китаю вечной дружбы
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Ветеран удивился, когда увидел свой стул между российским и китайским лидерами
Ветеран удивился, когда увидел свой стул между российским и китайским лидерами Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский рассказал, что пожелал России и Китаю вечную дружбу. Сделал он это во время Парада Победы, когда увидел свое место между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем.

«РФ и КНР — это мощь. Пожелал дружбы вечной», — передает его слова Рен-ТВ. Ветеран подчеркивает, что этого союза желает весь русский народ.

Во время встречи ветеран поздравил российского президента с 80-летием Победы, выразив гордость за мудрое руководство страной. Он признался, что счастлив видеть во главе России такого достойного и дальновидного лидера. 

Владимир Путин после парада на Красной площади лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы выразить им благодарность. Президент подошел к трибуне, где находились участники войны, чтобы пожать им руки и сказать слова признательности за их подвиг.

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Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский рассказал, что пожелал России и Китаю вечную дружбу. Сделал он это во время Парада Победы, когда увидел свое место между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. «РФ и КНР — это мощь. Пожелал дружбы вечной», — передает его слова Рен-ТВ. Ветеран подчеркивает, что этого союза желает весь русский народ. Во время встречи ветеран поздравил российского президента с 80-летием Победы, выразив гордость за мудрое руководство страной. Он признался, что счастлив видеть во главе России такого достойного и дальновидного лидера.  Владимир Путин после парада на Красной площади лично пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, чтобы выразить им благодарность. Президент подошел к трибуне, где находились участники войны, чтобы пожать им руки и сказать слова признательности за их подвиг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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