В Москве прошел парад, приуроченный к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественное мероприятие посетили главы почти 30 стран мира. По Красной площади прошли иностранные парадные расчеты дружественных армий. Среди которых были представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Индии, Монголии, Сербии и Китая. Как прошел Парад в Москве — в фоторепортаже URA.RU.
Парад начался в 10:00 по московскому времени. Однако гости начали собираться за несколько часов до этого. Помогали гостям волонтеры.
Принял доклад о готовности войск к Параду глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. О готовности министр доложил верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину, после чего российский лидер выступил с речью.
Начало парада отмерили праздничные выстрелы, после чего началось шествие. В параде принимали участия около 11 тысяч военных из РФ и иностранных государств, а также 1,5 тысячи бойцов спецоперации. В колонне техники было 183 единицы техники времен ВОВ и современных образцов, стоящих на вооружении ВС РФ.
После окончания парада лидеры стран возложили цветы у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также главы государств сделали совместное фото.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.