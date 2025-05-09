Как отметил День Победы самый большой район Кургана. Фото

В Кургане из-за дождя организаторам пришлось отменить выступление оркестра
© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном День Победы отметили концертом у культурного центра «Современник»
В Заозерном День Победы отметили концертом у культурного центра «Современник» Фото:

В Заозерном районе Кургана День Победы отметили концертом у культурного центра «Современник». Выступили детские и взрослые творческие коллективы, но из-за дождя отменили концерт симфонического оркестра. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Самый большой район Кургана — Заозерный — отметил День Победы у культурного центра „Современник“. Однако погода внесла свои коррективы. Из-за моросящего дождя организаторам пришлось отменить выступление Зауральского симфонического оркестра», — сообщается в telegram-канале «Зазик». Отмечается, что праздничного фейерверка в Заозерном в этом году не было — салют состоялся только на центральной площади Кургана. 

В прошлые годы и в этом году в Заозерном районе Кургана для празднования Дня Победы традиционно готовили масштабную программу у центра культуры и досуга «Современник», включая концерты, мастер-классы, выставки, полевую кухню и выступления творческих коллективов. Зауральский симфонический оркестр и праздничный салют обычно были частью мероприятий, однако в этот раз из-за погодных условий часть программы, включая выступление оркестра, была отменена.

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В Заозерном районе Кургана День Победы отметили концертом у культурного центра «Современник». Выступили детские и взрослые творческие коллективы, но из-за дождя отменили концерт симфонического оркестра. Об этом сообщается в социальных сетях. «Самый большой район Кургана — Заозерный — отметил День Победы у культурного центра „Современник“. Однако погода внесла свои коррективы. Из-за моросящего дождя организаторам пришлось отменить выступление Зауральского симфонического оркестра», — сообщается в telegram-канале «Зазик». Отмечается, что праздничного фейерверка в Заозерном в этом году не было — салют состоялся только на центральной площади Кургана.  В прошлые годы и в этом году в Заозерном районе Кургана для празднования Дня Победы традиционно готовили масштабную программу у центра культуры и досуга «Современник», включая концерты, мастер-классы, выставки, полевую кухню и выступления творческих коллективов. Зауральский симфонический оркестр и праздничный салют обычно были частью мероприятий, однако в этот раз из-за погодных условий часть программы, включая выступление оркестра, была отменена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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