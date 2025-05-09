Дуров вспомнил про подвиги своего деда-фронтовика

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил пользователей с Днем Победы и присоединился к акции «Бессмертный полк», опубликовав воспоминания о своем дедушке, участнике Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сам предприниматель.
«С Днем Победы! 90 лет назад мой дед, Семен Туляков, был призван на военную службу и прошел и Зимнюю, и Великую Отечественную войну», — написал Дуров в своем telegram-канале. По словам предпринимателя, его дедушка был командиром взвода и лейтенантом. «По иронии судьбы, те же звания я получил 20 лет назад на военной кафедре СПбГУ — но в сотни раз менее заслуженно», — отметил Дуров.
Павел Дуров рассказал, что его дедушка был удостоен ряда государственных наград: медалей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», а также орденов Отечественной войны I и II степени и ордена «Красная Звезда». Таким образом, предприниматель присоединился к всероссийской акции памяти и выразил уважение ко всем ветеранам войны.
Ранее, 9 мая, на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, на который собралось множество жителей и гостей столицы. Традиционно это событие вызвало значительный интерес общественности, объединив людей, желающих почтить память героев Великой Отечественной войны. В ходе парада зрители тепло встречали военнослужащих, проходивших по площади строевым шагом, а также наблюдали демонстрацию образцов военной техники. Многие участники мероприятия фотографировались на фоне праздничного оформления и делились впечатлениями с родными и друзьями. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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