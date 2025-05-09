Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала подробности интервью, в ходе которого журналист проявил неуважение к жертвам Второй мировой войны и событиям на Донбассе. По словам Захаровой, в целях этики личность собеседника была скрыта, а его голос изменен. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентами.
«Смех при упоминании блокады Ленинграда, какие-то ухмылки, связанные с действительно геноцидом и издевательствами, и пытками в отношении жителей Донбасса… Мы сделали так, что журналиста не видно, изменили голос, чтобы представить саму суть интервью, но не устраивать травлю человека, не наша это задача», — заявила официальный представитель МИД РФ в разговоре с ТАСС.
По словам Захаровой, во время интервью журналист внезапно спросил «Разве страдания одних должны влечь за собой страдания других?», на что она привела пример исторического опыта России в борьбе с нацизмом. Дипломат подчеркнула, что способность к сопереживанию и самопожертвованию ради других — одна из ключевых ценностей российского народа, которая передается из поколения в поколение через культуру и историческую память.
В этом же интервью официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна сумела преодолеть прежние недостатки в отношении к ветеранам Великой Отечественной войны, обеспечив им надлежащую поддержку и заботу на государственном уровне. По ее словам, в 80-е и 90-е годы ветераны сталкивались с серьезными трудностями, испытывая нехватку государственной помощи и сталкиваясь с несправедливым отношением со стороны общества.
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