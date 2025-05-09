Захарова рассказала, как Россия исправила ошибки прошлого перед ветеранами Великой Победы

Россия смогла исправить ошибки прошлого в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, создав условия для достойной жизни и заботы со стороны государства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Я так счастлива, что мы дожили до тех времен, когда ветераны уже много лет живут в достойном окружении заботой государства. Я помню конец 80-х годов, как уничижительно к ним относились... Я помню их бедственное материальное положение, когда только благодаря своим близким, своим семьям они выживали», — рассказала Захарова в интервью ТАСС.
Дипломат отметила, что в прошлом ветеранам приходилось сталкиваться с тяжелыми условиями: государственная поддержка была недостаточной, а отношение общества — несправедливым. По словам Захаровой, в 80-е и 90-е годы участники войны были вынуждены продавать свои медали и ордена для выживания, а их заслуги нередко оспаривались в средствах массовой информации. Сейчас же, подчеркнула она, количество ветеранов сильно сократилось, однако государство старается компенсировать прежнее безразличие и обеспечить им заслуженное уважение и поддержку. Захарова пожелала ветеранам здоровья, сил и благополучия их семьям.
Ранее, 9 мая, на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, который собрал многотысячную аудиторию. Традиционное мероприятие вызвало значительный интерес среди жителей столицы и ее гостей, пришедших почтить память и подвиг участников Великой Отечественной войны. Во время парада зрители встречали аплодисментами воинские подразделения, проходившие по площади строевым шагом, а также наблюдали демонстрацию современной и исторической военной техники. Многие присутствующие делали фотографии на фоне праздничного убранства и делились впечатлениями с родными и друзьями. В ходе праздника на Красной площади царила атмосфера патриотизма и гордости за историю страны. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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