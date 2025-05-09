Белоруссия усилила охрану на границе с Украиной

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Принятые меры направлены на поддержание стабильной обстановки в Белоруссии
Принятые меры направлены на поддержание стабильной обстановки в Белоруссии Фото:

Правоохранительные органы Белоруссии приняли решение усилить меры безопасности на территории, прилегающей к границе с Украиной. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передает БЕЛТА.

«Мы усилили охрану общественного порядка в приграничье с Украиной — Гомельской, Брестской областях. Уверен, что безопасность будет обеспечена», — заявил глава белорусского МВД. По его словам, принятые меры направлены на поддержание стабильной обстановки и предотвращение возможных угроз на южных рубежах страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что при попытке пересечения государственной границы военными подразделениями Беларусь незамедлительно примет соответствующие меры. Вместе с тем, глава государства также отметил, что Вторая мировая война не являлась первым примером агрессивных действий западных стран в отношении славянских земель.

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Правоохранительные органы Белоруссии приняли решение усилить меры безопасности на территории, прилегающей к границе с Украиной. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел республики Иван Кубраков, передает БЕЛТА. «Мы усилили охрану общественного порядка в приграничье с Украиной — Гомельской, Брестской областях. Уверен, что безопасность будет обеспечена», — заявил глава белорусского МВД. По его словам, принятые меры направлены на поддержание стабильной обстановки и предотвращение возможных угроз на южных рубежах страны. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что при попытке пересечения государственной границы военными подразделениями Беларусь незамедлительно примет соответствующие меры. Вместе с тем, глава государства также отметил, что Вторая мировая война не являлась первым примером агрессивных действий западных стран в отношении славянских земель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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