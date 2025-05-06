Лукашенко: войны завтра не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил граждан республики в отсутствии угрозы немедленного военного конфликта. Об этом глава государства заявил на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает агентство БЕЛТА.
«Я не хочу вас запугивать, вы не волнуйтесь, войны завтра не будет», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к участникам мероприятия. По его словам, западные страны стремятся «подмять» историческую память белорусов о событиях Великой Отечественной войны. «Поэтому мы должны четко понимать, если мы выстоим сегодня в борьбе за умы и сердца наших детей, нашей молодежи, мы обойдемся без войны», — подчеркнул белорусский лидер.
В ходе выступления Лукашенко также отметил важность сохранения исторической правды и воспитания молодежи в духе патриотизма. Президент подчеркнул, что только сплоченность общества и преемственность поколений позволят сохранить мир на белорусской земле.
При этом Лукашенко заявил, что в случае нарушения государственной границы республики иностранными военными страна оперативно предпримет ответные шаги. По его словам, Вторая мировая война не была первым случаем агрессии со стороны западных государств против славянских территорий. Запад на протяжении долгих лет испытывает хроническое ощущение собственного превосходства, что неоднократно становилось причиной военных конфликтов на этих землях.
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