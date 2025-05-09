Al Jazeera: конфликт между Индией и Пакистаном обострился

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Конфликт между Индией и Пакистаном резко обострился
Конфликт между Индией и Пакистаном резко обострился Фото:
новость из сюжета
Конфликт Индии и Пакистана

Ситуация на границе между Индией и Пакистаном резко обострилась, что привело к введению режима повышенной готовности в индийской столице Нью-Дели. Об этом сообщают местные издания, отмечая, что после утреннего затишья обстановка изменилась из-за перестрелок и взрывов вдоль линии контроля.

«С утра было относительное спокойствие, но теперь все изменилось, потому что вдоль линии контроля были зафиксированы выстрелы и громкие взрывы», — пишет Al Jazeera. По данным источника, индийские власти усилили меры безопасности.

В регионе Джамму зафиксированы перебои с электроснабжением. В различных городах страны предприняты дополнительные меры предосторожности. В индийской столице введен режим повышенной готовности.

Ранее индийские военные объявили о запуске процедуры мобилизации резервистов на фоне обострения ситуации в противостоянии с Пакистаном. Это решение стало ответом на рост напряженности после террористического акта, произошедшего 22 апреля в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 25 человек.

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Ситуация на границе между Индией и Пакистаном резко обострилась, что привело к введению режима повышенной готовности в индийской столице Нью-Дели. Об этом сообщают местные издания, отмечая, что после утреннего затишья обстановка изменилась из-за перестрелок и взрывов вдоль линии контроля. «С утра было относительное спокойствие, но теперь все изменилось, потому что вдоль линии контроля были зафиксированы выстрелы и громкие взрывы», — пишет Al Jazeera. По данным источника, индийские власти усилили меры безопасности. В регионе Джамму зафиксированы перебои с электроснабжением. В различных городах страны предприняты дополнительные меры предосторожности. В индийской столице введен режим повышенной готовности. Ранее индийские военные объявили о запуске процедуры мобилизации резервистов на фоне обострения ситуации в противостоянии с Пакистаном. Это решение стало ответом на рост напряженности после террористического акта, произошедшего 22 апреля в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 25 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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