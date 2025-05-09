Al Jazeera: конфликт между Индией и Пакистаном обострился

Ситуация на границе между Индией и Пакистаном резко обострилась, что привело к введению режима повышенной готовности в индийской столице Нью-Дели. Об этом сообщают местные издания, отмечая, что после утреннего затишья обстановка изменилась из-за перестрелок и взрывов вдоль линии контроля.
«С утра было относительное спокойствие, но теперь все изменилось, потому что вдоль линии контроля были зафиксированы выстрелы и громкие взрывы», — пишет Al Jazeera. По данным источника, индийские власти усилили меры безопасности.
В регионе Джамму зафиксированы перебои с электроснабжением. В различных городах страны предприняты дополнительные меры предосторожности. В индийской столице введен режим повышенной готовности.
Ранее индийские военные объявили о запуске процедуры мобилизации резервистов на фоне обострения ситуации в противостоянии с Пакистаном. Это решение стало ответом на рост напряженности после террористического акта, произошедшего 22 апреля в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 25 человек.
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