На Параде Победы в Москве царила особая атмосфера во время прохождения колонн участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил один из гостей мероприятия Александр. По его словам, самым трогательным моментом стало появление на Красной площади бойцов СВО.
«Когда пошли колонны участников СВО — все встали, зааплодировали. Это на самом деле очень показательно. Это действительно свидетельство не только уважения, но и признания героизма и традиции героизма российских, советских солдат... Это очень важный поток исторического сознания, патриотизма и ответственного поведения к своей родине и к ее историческому наследию», — рассказал гость Парада в столице.
На Красной площади в Москве 9 мая прошел Парад Победы, который собрал многотысячную аудиторию. Мероприятие вызвало значительный интерес среди жителей и гостей столицы, пришедших почтить память участников Великой Отечественной войны. Во время торжественного шествия зрители тепло встречали военнослужащих, проходивших по площади, а также наблюдали демонстрацию современной военной техники. Участники парада активно фотографировались на фоне празднично оформленной площади и делились впечатлениями с родными и друзьями. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
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