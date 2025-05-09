09 мая 2025

Толпа исполнила песню на стихи Марии Захаровой в центре Вены

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Во время исполнения песни развевались советские флаги
Во время исполнения песни развевались советские флаги Фото:
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В центре Вены у памятника Марии Терезии при большой скоплении людей прозвучала песня «Верните память» в исполнении Елены Север. Стихи и музыку к ней написала представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее видео она опубликовала в своем telegram-канале.

«Центр Вены. Включили записи „Верните память“ в исполнении Елены Север», — написала Захарова. Она также поделилась видеозаписью, на которой слышна песня, а собравшиеся держат в руках портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и советские флаги.

Как сообщало URA.RU ранее, посол Украины в Австрии Василий Химинец возмутился проведением в Вене концерта «Песни Победы», посвященного победе СССР во Второй мировой войне. Он выразил недоумение по поводу того, кто мог разрешить проводить подобного рода мероприятие у монумента советскому воину-освободителю.

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В центре Вены у памятника Марии Терезии при большой скоплении людей прозвучала песня «Верните память» в исполнении Елены Север. Стихи и музыку к ней написала представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее видео она опубликовала в своем telegram-канале. «Центр Вены. Включили записи „Верните память“ в исполнении Елены Север», — написала Захарова. Она также поделилась видеозаписью, на которой слышна песня, а собравшиеся держат в руках портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и советские флаги. Как сообщало URA.RU ранее, посол Украины в Австрии Василий Химинец возмутился проведением в Вене концерта «Песни Победы», посвященного победе СССР во Второй мировой войне. Он выразил недоумение по поводу того, кто мог разрешить проводить подобного рода мероприятие у монумента советскому воину-освободителю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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