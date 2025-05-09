Толпа исполнила песню на стихи Марии Захаровой в центре Вены

В центре Вены у памятника Марии Терезии при большой скоплении людей прозвучала песня «Верните память» в исполнении Елены Север. Стихи и музыку к ней написала представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующее видео она опубликовала в своем telegram-канале.
«Центр Вены. Включили записи „Верните память“ в исполнении Елены Север», — написала Захарова. Она также поделилась видеозаписью, на которой слышна песня, а собравшиеся держат в руках портреты родственников — участников Великой Отечественной войны и советские флаги.
Как сообщало URA.RU ранее, посол Украины в Австрии Василий Химинец возмутился проведением в Вене концерта «Песни Победы», посвященного победе СССР во Второй мировой войне. Он выразил недоумение по поводу того, кто мог разрешить проводить подобного рода мероприятие у монумента советскому воину-освободителю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.